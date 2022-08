Salernitana, interesse per l’attaccante Batshuayi del Chelsea: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Salernitana è alla ricerca di una punta dopo aver preso Dia e starebbe pensando a Batshuayi del Chelsea La Salernitana è alla ricerca di una punta dopo aver preso Dia e starebbe pensando a Batshuayi del Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata vogliono chiudere per un altro colpo internazionale e importante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Laè alla ricerca di una punta dopo aver preso Dia e starebbe pensando adelLaè alla ricerca di una punta dopo aver preso Dia e starebbe pensando adel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata vogliono chiudere per un altro colpo internazionale e importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

