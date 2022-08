Rugby femminile, annunciate date Sei Nazioni 2023: il calendario dell’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono state annunciate le date dell’edizione 2023 del Sei Nazioni di Rugby femminile. La competizione, che dall’edizione 2022 vede come sponsor TikTok, si giocherà anche il prossimo anno in una finestra temporale lunga sei settimane, dal 25 marzo al 29 aprile 2023. Cinque, in totale, gli incontri che vedranno impegnate le ragazze di coach Andrea Di Giandomenico, di cui tre verranno giocati in casa. Ecco quindi il calendario degli impegni delle azzurre, con le sedi dei match ancora da definire. Al seguente link, invece, il calendario completo con tutte le partite. PRIMA GIORNATA – domenica 26 marzo Ore 16:00 – Italia-Francia SECONDA GIORNATA – domenica 2 aprile Ore 16:00 – Inghilterra-Italia TERZA GIORNATA – sabato 15 aprile Ore 17:45 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono stateledell’edizionedel Seidi. La competizione, che dall’edizione 2022 vede come sponsor TikTok, si giocherà anche il prossimo anno in una finestra temporale lunga sei settimane, dal 25 marzo al 29 aprile. Cinque, in totale, gli incontri che vedranno impegnate le ragazze di coach Andrea Di Giandomenico, di cui tre verranno giocati in casa. Ecco quindi ildegli impegni delle azzurre, con le sedi dei match ancora da definire. Al seguente link, invece, ilcompleto con tutte le partite. PRIMA GIORNATA – domenica 26 marzo Ore 16:00 – Italia-Francia SECONDA GIORNATA – domenica 2 aprile Ore 16:00 – Inghilterra-Italia TERZA GIORNATA – sabato 15 aprile Ore 17:45 ...

