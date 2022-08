Rugby: ecco le date del 6 Nazioni femminile, azzurre in casa con Francia, Irlanda e Galles (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Annunciate le date del Sei Nazioni femminile 2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile del prossimo anno. Tre incontri in casa per la Nazionale femminile: l'esordio con la Francia domenica 26 marzo (kick off alle ore 16); il terzo turno, a calendario sabato 15 aprile, la squadra ospite sarà l'Irlanda (kick off alle ore 17.45); la campagna si concluderà in occasione del ‘Super Saturday' del 29 aprile con il Galles, con avvio dell'incontro previsto alle ore 16.30. Le azzurre sono attese in Inghilterra domenica 2 aprile alle ore 16 per affrontare le Red Roses, e in Scozia per la quarta e penultima sfida del Torneo sabato 22 aprile (kick off ore 17.45). Il Sei Nazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Annunciate ledel Sei2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile del prossimo anno. Tre incontri inper la Nazionale: l'esordio con ladomenica 26 marzo (kick off alle ore 16); il terzo turno, a calendario sabato 15 aprile, la squadra ospite sarà l'(kick off alle ore 17.45); la campagna si concluderà in occasione del ‘Super Saturday' del 29 aprile con il, con avvio dell'incontro previsto alle ore 16.30. Lesono attese in Inghilterra domenica 2 aprile alle ore 16 per affrontare le Red Roses, e in Scozia per la quarta e penultima sfida del Torneo sabato 22 aprile (kick off ore 17.45). Il Sei...

