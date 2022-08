Roma, cittadini segnalano il pericolo al Municipio ma l’amministrazione non risponde: così scoppia l’incendio (VIDEO) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma. Ci sono roghi dolosi e roghi spontanei. Ma anche quando si tratti di questi ultimi, il confine con il dolo è molto labile se consideriamo che la causa è sempre l’uomo, la sua noncuranza nei confronti del territorio, che crea le condizioni ideali perché si appicchi un incendio improvviso in grado di mettere a repentaglio la salute e l’incolumità dei cittadini. Incendio improvviso a Ponte Mammolo Nello specifico, nella zona di Ponte Mammolo, proprio nella giornata di ieri, martedì 23 agosto, le fiamme hanno divorato un’intera zona nei pressi di Via Giovanni Palombini. La causa? Come dicevamo la noncuranza delle sterpaglie nel periodo estivo che, unito al caldo, al vento e al resto, hanno generato le condizioni ideali per un rogo. Le fiamme hanno interessato tutta la zona ”verde” nei pressi della quale erano parcheggiate diverse vetture che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022). Ci sono roghi dolosi e roghi spontanei. Ma anche quando si tratti di questi ultimi, il confine con il dolo è molto labile se consideriamo che la causa è sempre l’uomo, la sua noncuranza nei confronti del territorio, che crea le condizioni ideali perché si appicchi un incendio improvviso in grado di mettere a repentaglio la salute e l’incolumità dei. Incendio improvviso a Ponte Mammolo Nello specifico, nella zona di Ponte Mammolo, proprio nella giornata di ieri, martedì 23 agosto, le fiamme hanno divorato un’intera zona nei pressi di Via Giovanni Palombini. La causa? Come dicevamo la noncuranza delle sterpaglie nel periodo estivo che, unito al caldo, al vento e al resto, hanno generato le condizioni ideali per un rogo. Le fiamme hanno interessato tutta la zona ”verde” nei pressi della quale erano parcheggiate diverse vetture che hanno ...

