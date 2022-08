Roma, Alex Britti scarica Totti: “Ne preferisco un altro…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alex Britti Il cantautore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera raccontando la passione giallorossa e i suoi miti. Non ha mai nascosto la sua fede Romanista, Alex Britti. Stavolta, in una lunga intervista al Corriere della Sera, non ha celato neanche le sue preferenze calcistiche. E la scelta, per un vip giallorosso, appare sempre sofferente, anomala, quando viene messo Francesco Totti in secondo piano. Alex Britti ha “scaricato” Totti e scelto Falcao come idolo: “Per quelli della mia generazione è così” (Ansa Foto)Chissà se il suo commento farà discutere i tifosi Romanisti: “Mi dispiace, non volermene France’, te vojo bene”, ha detto il cantautore. Nel suo cuore il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 agosto 2022)Il cantautore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera raccontando la passione giallorossa e i suoi miti. Non ha mai nascosto la sua fedenista,. Stavolta, in una lunga intervista al Corriere della Sera, non ha celato neanche le sue preferenze calcistiche. E la scelta, per un vip giallorosso, appare sempre sofferente, anomala, quando viene messo Francescoin secondo piano.ha “to”e scelto Falcao come idolo: “Per quelli della mia generazione è così” (Ansa Foto)Chissà se il suo commento farà discutere i tifosinisti: “Mi dispiace, non volermene France’, te vojo bene”, ha detto il cantautore. Nel suo cuore il ...

Alex_myprotege : ALEX IO DOMANI STO A ROMA VEDI QUELLO CHE DEVI FARE E NON ANNUNCIARE COSE PER CUI NON SONO PRONTA - incoeu : #MiniTG: ?? La Liga la candidarà no ancamò l'Alex Bazzaro: 'orgojos di mè agn a Roma' - Zan_bus : “Sviluppi nelle prossime 24h” e fu così che Juve Roma con perin, alex Sandro,Bremer,rugani, Locatelli,rabiot,mcken… - alex_asr : Forza ROMA ???? - iamnotchjara : raga se qualcuno deve comprare i biglietti per alex a roma ditemelo così evito di buttare 50 euro #alexwyse -