Rkomi rinnega Paola Di Benedetto? La dichiarazione pungente del cantante e la replica di lei

infoitcultura : Rkomi rinnega Paola Di Benedetto: Il gossip? Non vale la pena essere fotografato con una donna - occhio_notizie : Rkomi rinnega Paola Di Benedetto: ''Non vale la pena essere fotografato con una donna''? #rkomi #paoladibenedetto -

Fanpage.it

di Raffaele Rossi La cantante romana nonil suo passato, anzi lo racconta per sostenere le fan che stanno affrontando il suo stesso ... Margherita Vicario, Dargen D'Amico,e ora rivela di ...L'arrangiamento è di grande efficacia, nonlo stile dei Sessanta ma lo sa attualizzare. Sul ... Riscaldamento 6 e mezzo" Medley Vasco Rossi '80 con Calibro 35 Fegato spappolato, ... Rkomi rinnega Paola Di Benedetto: Il gossip Non vale la pena essere fotografato con una donna Al Corriere della Sera, il cantante spiega: 'Tendo a essere un po' un credulone, ma il gossip è anche utile' Rkomi rinnega Paola Di Benedetto: “Il gossip Tante gioie, vedi Sanremo, qualche dolore, ve ...Il cantante per adesso si trova in tour e poi sarà giudice di X Factor, inoltre Prime Video lo ha voluto per Celebrity Hunted. Rkomi e Paola Di Benedetto: cala il sipario sulla storia d’amore. 23 Agos ...