“RIMINI”: da giovedì 25 agosto nelle sale italiane (Di mercoledì 24 agosto 2022) “RIMINI” presentato in concorso all’ultima Berlinale, in anteprima italiana al Biografilm e, con grande successo di pubblico, alla presenza del regista, al Cinema Beltrade di Milano, al cinema Massimo di Torino eall’Arena Estiva di Riccione (RN). Di cosa parla “RIMINI”? “RIMINI” è un film pungente, un ritratto spietato del mondo in cui viviamo ma sensibile alla caducità dell’esistenza. Un grande affresco d’autore, in bilico tra sordido ed epico. Trama Il protagonista Richie Bravo (Michael Thomas), ex stella della musica tradizionale austriaca, è un attempato cantante che vive in una villa un tempo sontuosa e si esibisce per pochi soldi in tristi alberghetti di RIMINI, accogliendo annoiate comitive di anziani, e arrotonda come gigolò per alcune spettatrici solitarie, spendendo le residue energie ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) “” presentato in concorso all’ultima Berlinale, in anteprima italiana al Biografilm e, con grande successo di pubblico, alla presenza del regista, al Cinema Beltrade di Milano, al cinema Massimo di Torino eall’Arena Estiva di Riccione (RN). Di cosa parla “”? “” è un film pungente, un ritratto spietato del mondo in cui viviamo ma sensibile alla caducità dell’esistenza. Un grande affresco d’autore, in bilico tra sordido ed epico. Trama Il protagonista Richie Bravo (Michael Thomas), ex stella della musica tradizionale austriaca, è un attempato cantante che vive in una villa un tempo sontuosa e si esibisce per pochi soldi in tristi alberghetti di, accogliendo annoiate comitive di anziani, e arrotonda come gigolò per alcune spettatrici solitarie, spendendo le residue energie ...

CarloCalenda : Si parte! Sarò a Rimini giovedì per il meeting e inaugurazione della sede e in Sicilia sabato e domenica. Avanti. D… - DietrolaNotizia : “Rimini” di Ulrich Seidl arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema da giovedì 25 agosto - AndreD81 : RT @FlywebRadio: Domani e giovedì saremo con Massimo Di Bernardo, Filippo Ghetti, @matteocimatti & Co. al @Meeting di Rimini presso lo sta… - FabPozz : RT @CarloCalenda: Si parte! Sarò a Rimini giovedì per il meeting e inaugurazione della sede e in Sicilia sabato e domenica. Avanti. Daje.… - f_ottaviano : RT @Radicali: ??#SEXWORISWORK?? ??Giovedì 25 Agosto dalle 9:30 saremo a #Rimini in Piazza Cavour, per lottare al fianco di tutti i lavoratori… -