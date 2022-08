“Ricomincio a settembre”: Manuel Bortuzzo lascia tutti sotto shock, ci ha ripensato (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex gieffino ha ammesso una verità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Manuel Bortuzzo è pronto: manca pochissimo Manuel Bortuzzo (Youtube)Dopo lo scambio di persona che gli è costato un proiettile nel collo, che l’ha costretto su una sedia a rotelle, Manuel Bortuzzo ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo e mettersi in gioco al cento per cento. Ha quindi detto sì al Grande Fratello VIP, che sicuramente gli ha portato molta notoriet, ma anche diverse polemiche aspre e profonde. Dopo la fine del reality di Canale5, Manuel Bortuzzo si è preso una pausa dalla televisione. Nelle ultime ore, però, sui propri canali social ha ammesso quale sia il suo futuro: è pronto, ha deciso che vuole provarci. Manuel ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex gieffino ha ammesso una verità che nessuno si sarebbe mai aspettato.è pronto: manca pochissimo(Youtube)Dopo lo scambio di persona che gli è costato un proiettile nel collo, che l’ha costretto su una sedia a rotelle,ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo e mettersi in gioco al cento per cento. Ha quindi detto sì al Grande Fratello VIP, che sicuramente gli ha portato molta notoriet, ma anche diverse polemiche aspre e profonde. Dopo la fine del reality di Canale5,si è preso una pausa dalla televisione. Nelle ultime ore, però, sui propri canali social ha ammesso quale sia il suo futuro: è pronto, ha deciso che vuole provarci....

