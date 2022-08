Ricerca: dal Dna degli abitanti di Sicilia e Sardegna la storia dell’evoluzione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un nuovo progetto di Ricerca confronterà il Dna degli abitanti attuali delle tre principali isole del Mediterraneo occidentale (Sicilia, Sardegna e Corsica) con quello estratto da centinaia di reperti umani antichi, con l’obiettivo di ricostruire la storia evolutiva delle popolazioni che hanno abitato questi luoghi. L’iniziativa si chiama ‘Crossing the Sea’, è finanziata dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nell’ambito del bando PRIN 2020 e coinvolge le Università di Ferrara (nel ruolo di coordinatore), di Bologna, di Palermo, di Firenze e di Cagliari.L’Alma Mater di Bologna, in particolare, partecipa con un gruppo di Ricerca del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, che sequenzierà l’intero genoma di persone i cui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un nuovo progetto diconfronterà il Dnaattuali delle tre principali isole del Mediterraneo occidentale (e Corsica) con quello estratto da centinaia di reperti umani antichi, con l’obiettivo di ricostruire laevolutiva delle popolazioni che hanno abitato questi luoghi. L’iniziativa si chiama ‘Crossing the Sea’, è finanziata dal ministero dell’Istruzione, Università enell’ambito del bando PRIN 2020 e coinvolge le Università di Ferrara (nel ruolo di coordinatore), di Bologna, di Palermo, di Firenze e di Cagliari.L’Alma Mater di Bologna, in particolare, partecipa con un gruppo didel Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, che sequenzierà l’intero genoma di persone i cui ...

