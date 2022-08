Rezza | “Vaccini anti-Covid vittime del loro stesso successo | ma ne abbiamo ancora grande bisogno”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Di fatto anche ora c’è undei: se non avessimo avuto gran parte della popolazione immunizzata, infatti, l’impatto sulle strutture sanitarie sarebbe stato molto maggiore”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, al meeting di Cl a Rimini. “All’inizio – ha sottolineato– c’è una luna di miele tra il vaccino e la popolazione perché c’è una percezione del rischio molto elevata e c’è la corsa alla vaccinazione. Poi idiventano vittima del, poiché o fanno scomparire le malattie o diminuisce l’impatto clinico della malattia, come sta succedendo oggi, e si pensa di non averne più ...

I no vax 'Per carità, esistono' ma 'si tratta di minoranze sparute. Alla fine quando il gioco si è fatto pesante, si è visto che la gente i vaccini li vuole'. Così Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, intervenendo al Meeting di Rimini a un panel dal titolo 'Campagne vaccinali - ... Covid, Rezza: i no vax Minoranza sparuta, la gente vuole i vaccini "Di fatto anche ora c'è un grande bisogno dei vaccini anti-Covid: se non avessimo avuto gran parte della popolazione immunizzata, infatti, l'impatto sulle strutture sanitarie sarebbe stato molto maggi ...