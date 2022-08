“Respirava ancora”, le dichiarazioni del medico che soccorse Lady Diana dopo l’incidente (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono passati 25 anni da quel tragico 31 agosto del 1997, quando il mondo ha perso una delle donne più straordinarie e amate di sempre: Lady Diana Spencer. In esclusiva per il settimanale Oggi, il medico che la soccorse quella notte ha raccontato i primi concitati minuti nel tunnel de l’Alma, a Parigi, quando la Principessa Respirava ancora. Lady Diana Respirava ancora dopo l’incidente Un racconto delicato e tragico al tempo stesso è quello che Frederic Mailliez, il medico che per primo soccorso Lady Diana la notte della sua morte, ha disegnato nella sua intervista esclusiva sul settimanale Oggi. A 25 anni dalla tragica scomparsa della ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono passati 25 anni da quel tragico 31 agosto del 1997, quando il mondo ha perso una delle donne più straordinarie e amate di sempre:Spencer. In esclusiva per il settimanale Oggi, ilche laquella notte ha raccontato i primi concitati minuti nel tunnel de l’Alma, a Parigi, quando la PrincipessaUn racconto delicato e tragico al tempo stesso è quello che Frederic Mailliez, ilche per primo soccorsola notte della sua morte, ha disegnato nella sua intervista esclusiva sul settimanale Oggi. A 25 anni dalla tragica scomparsa della ...

