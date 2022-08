Renzi “Meloni e Letta litigano sul niente, da noi proposte serie” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Meloni e Letta pensano di legittimarsireciprocamente litigando sul concetto di devianze. Noi invecefacciamo proposte serie su inflazione, energia, geopolitica,cultura, sostenibilità. C'è chi litiga sul niente. E poi c'èItaliaSulSerio”. Lo scrive sui social il leader di Italia Viva,Matteo Renzi. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “pensano di legittimarsireciprocamente litigando sul concetto di devianze. Noi invecefacciamosu inflazione, energia, geopolitica,cultura, sostenibilità. C'è chi litiga sul. E poi c'èItaliaSulSerio”. Lo scrive sui social il leader di Italia Viva,Matteo. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

