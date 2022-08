Reintrodurre i voti alla primaria: lo propone FdI. Il pedagogista Corsini: incoraggia visione competitiva, meglio usare il modo descrittivo (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Reintrodurre i voti nella scuola primaria, valorizzare l’esame di maturità, adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europei e più sport per tutti“. E' la proposta della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, lanciata al Metting di Rimini ieri. "Che il voto sia "oggettivo e chiaro" è una delle bufale più nocive diffuse in campo educativo" risponde il professore Cristiano Corsini, che spiega perché il voto piace tanto alle destre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) "nella scuola, valorizzare l’esame di maturità, adeguare gli stipendi degli insegnantimedia europei e più sport per tutti“. E' la proposta della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, lanciata al Metting di Rimini ieri. "Che il voto sia "oggettivo e chiaro" è una delle bufale più nocive diffuse in campo educativo" risponde il professore Cristiano, che spiega perché il voto piace tanto alle destre. L'articolo .

