Reinhold Messner | la sua giovane sposa e il caso del numero 28

Non dobbiamo mai stupirci di nostre bizzarrie, perché le nostre rimangono anonime e quelle degli altri vengono conosciute. Reinhold Messner si è sposato con Diane Schumacher il 28 maggio 2021 e hanno spiegato perché quella data. Diane ha detto che lei è nata in quel giorno e Reynold ha aggiunto che anche lui ha trovato una foto da bambino in cui indossa una maglietta con il numero 28. Chissà, se non avessero scelto quel numero ma un numero che non coincideva con niente della loro vita, forse non si sarebbero sposati.

