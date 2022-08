Regionali Sicilia, dopo la rottura dell’alleanza il Pd annuncia una causa contro il M5s: “Strappo al fotofinish per creare danno” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Pd annuncia una causa contro il M5s dopo la rottura dell’asse giallorosso in Sicilia. “Ho dato mandato ai legali di verificare se ci siano le condizioni per una causa: Nuccio Di Paola ha firmato un accordo in cui si impegnava a nome del Movimento a sostenere chi avesse vinto le primarie, non si può dopo fare come se nulla fosse e verificheremo se la sua candidatura sia a questo punto legittima”. Anthony Barbagallo, segretario Siciliano del Partito democratico, lo ha annunciato in un’intervista a La Sicilia, e lo ribadisce a Ilfattoquotidiano.it. “Più determinati di me saranno i nostri avvocati”, dice il dem. Per i democratici la decisione, presa un mese dopo avere partecipato alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Pdunail M5sladell’asse giallorosso in. “Ho dato mandato ai legali di verificare se ci siano le condizioni per una: Nuccio Di Paola ha firmato un accordo in cui si impegnava a nome del Movimento a sostenere chi avesse vinto le primarie, non si puòfare come se nulla fosse e verificheremo se la sua candidatura sia a questo punto legittima”. Anthony Barbagallo, segretariono del Partito democratico, lo hato in un’intervista a La, e lo ribadisce a Ilfattoquotidiano.it. “Più determinati di me saranno i nostri avvocati”, dice il dem. Per i democratici la decisione, presa un meseavere partecipato alle ...

