Reggio Calabria | spari contro la segreteria del deputato Fi Cannizzaro

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tre colpi di pistola sono stati esplosi, ad altezza uomola vetrata dellapolitica deldi Forza Italia, Francesco, candidato nel collegio uninominale5. I colpi di arma da fuoco hanno mandato in frantumi la vetrata ma non ci sono stati feriti. Si indaga per ricostruire l’accaduto.

Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate asulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. L'intimidazione è avvenuta in serata una ...