VittorioSgarbi : La valorizzazione dei Bronzi di Riace è stata affidata a questo signore qui. Si chiama Eduardo Lamberti Castronuovo… - federicadieni : 50 anni fa il ritrovamento dei #BronzidiRiace, simbolo Di Reggio Calabria e candidati a diventare patrimonio Unesco… - citynowit : La solidarietà del Presidente della Regione Calabria al deputato azzurro ?? - l_patrizia : Zona Campo Calabro, ieri sera. Reggio Calabria. Italia 2022 A questo punto sarebbe cosa buona e giusta che, in ques… - SecolodItalia1 : Reggio Calabria: colpi di pistola contro la sede di Cannizzaro, candidato del centrodestra -

... le infrastrutture per la transizione ecologica nei porti come il cold ironing, rigassificazione e bunkeraggio Lng; la messa in sicurezzadella rete stradale 'Napoli - Bari, Salerno -, ..."Solidarietà all'amico e deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e ai suoi collaboratori per l'indegna intimidazione subita questa sera a. Quanto accaduto è gravissimo e ripugnante. La nostra è una Regione di persone perbene, che schifa la 'ndrangheta, la mafia e la criminalità organizzata, e che vuole isolare i violenti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...