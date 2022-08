Rabiot rimane alla Juventus? Riconfermato per un motivo assurdo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adrien Rabiot ha avuto modo di mettersi in mostra in questi anni, ma non ha mai davvero convinto pienamente ma rimarrà ancora a Torino. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Adrien Rabiot al Manchester United, ma nell’ultimo momento della trattativa tutto è saltato sul più bello lasciando così il francese ancora una volta a Torino per la disperazione dei tifosi che vogliono però capirci chiaro delle vere motivazioni della conclusione negativa dell’affare. LaPresseQuando si acquista un giocatore a parametro zero bisogna sempre farsi la domanda del perché una società prestigiosa come il Paris Saint Germain avesse deciso di lasciarlo partire così da un giorno con l’altro senza rinnovargli il contratto. La Juventus purtroppo si è fatta accecare dalla giovane età di un giocatore come Adrien Rabiot che ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adrienha avuto modo di mettersi in mostra in questi anni, ma non ha mai davvero convinto pienamente ma rimarrà ancora a Torino. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Adrienal Manchester United, ma nell’ultimo momento della trattativa tutto è saltato sul più bello lasciando così il francese ancora una volta a Torino per la disperazione dei tifosi che vogliono però capirci chiaro delle vere motivazioni della conclusione negativa dell’affare. LaPresseQuando si acquista un giocatore a parametro zero bisogna sempre farsi la domanda del perché una società prestigiosa come il Paris Saint Germain avesse deciso di lasciarlo partire così da un giorno con l’altro senza rinnovargli il contratto. Lapurtroppo si è fatta accecare dgiovane età di un giocatore come Adrienche ...

