"Quanti palloni ha toccato Vlahovic in 90 minuti": il dato che affonda la Juve di Allegri (Di mercoledì 24 agosto 2022) Solo nove palloni toccati, uno ogni 10 minuti, incluso calcio d'inizio e due virgolate in area di rigore. La brutta situazione di Dusan Vlahovic nella partita del “Ferraris” pareggiata contro la Samp. Mentre nella prima e nella seconda giornata, Bremer da solo ha gestito più palla (92 e 100 rispettivamente) dei tre centrocampisti titolari tutti assieme (89 e 94), per giunta di una Juventus che non si affida alla costruzione dal basso: significa che il centrocampo non è contemplato. Nel complesso sono un ammasso di frecce orizzontali blu nei pressi di Perin, dai quali ne partono altre verticale verso la metà campo avversaria, molto sono rosse, perché indicano un lancio sbagliato. Mercato, si punta a Milik e Paredes - Va però detto che le assenze hanno pesato nel pari di lunedì: Pogba, Di Maria e Chiesa sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Solo novetoccati, uno ogni 10, incluso calcio d'inizio e due virgolate in area di rigore. La brutta situazione di Dusannella partita del “Ferraris” pareggiata contro la Samp. Mentre nella prima e nella seconda giornata, Bremer da solo ha gestito più palla (92 e 100 rispettivamente) dei tre centrocampisti titolari tutti assieme (89 e 94), per giunta di unantus che non si affida alla costruzione dal basso: significa che il centrocampo non è contemplato. Nel complesso sono un ammasso di frecce orizzontali blu nei pressi di Perin, dai quali ne partono altre verticale verso la metà campo avversaria, molto sono rosse, perché indicano un lancio sbagliato. Mercato, si punta a Milik e Paredes - Va però detto che le assenze hanno pesato nel pari di lunedì: Pogba, Di Maria e Chiesa sono ...

