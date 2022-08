Qualificazioni Mondiali 2023, l’Italia c’è: Ucraina regolata 89-97 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parte nel migliore dei modi la seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket in Asia per l’Italia di Pozzecco, che a Riga domano per 89-97 una buona Ucraina e si portano al comando del Gruppo L con quattro vittorie ed una sola sconfitta. Gli Azzurri faticano tremendamente inizialmente contro la fisicità degli avversari, in vantaggio addirittura di undici all’intervallo. Tra il finale di terzo quarto e l’inizio dell’ultimo periodo, però, la svolta, con i nostri che non si prendono più rischi e governano a piacimento le operazioni. Il top scorer italiano è Fontecchio con 20 punti, seguito da Melli con 17. Bene anche Tonut e Mannion, quest’ultimo uno dei fattori decisivi negli ultimi dieci minuti di gioco. Infine, buone le prestazioni anche di Gallinari (10) e Ricci (9). RIVIVI LA DIRETTA LIVE CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parte nel migliore dei modi la seconda fase di qualificazione aidi basket in Asia perdi Pozzecco, che a Riga domano per 89-97 una buonae si portano al comando del Gruppo L con quattro vittorie ed una sola sconfitta. Gli Azzurri faticano tremendamente inizialmente contro la fisicità degli avversari, in vantaggio addirittura di undici all’intervallo. Tra il finale di terzo quarto e l’inizio dell’ultimo periodo, però, la svolta, con i nostri che non si prendono più rischi e governano a piacimento le operazioni. Il top scorer italiano è Fontecchio con 20 punti, seguito da Melli con 17. Bene anche Tonut e Mannion, quest’ultimo uno dei fattori decisivi negli ultimi dieci minuti di gioco. Infine, buone le prestazioni anche di Gallinari (10) e Ricci (9). RIVIVI LA DIRETTA LIVE CALENDARIO ...

