Qualificazioni al Mondiale di Pallacanestro: gli azzurri per la sfida con l’Ucraina (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Italia della Pallacanestro maschile è pronta per la sfida contro l’Ucraina, prima gara della seconda fase di qualificazione al Mondiale di Pallacanestro in programma nel 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 azzurri che scenderanno in campo a Riga (Lettonia) oggi pomeriggio, mercoledì 24 agosto, alle 17.30 (18.30 italiane): non farà parte del roster Amedeo Tessitori, che rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico. “Da Pinzolo – ha dichiarato Pozzecco – lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l’Ucraina per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno disputato un’ottima gara perdendo di pochi punti e di sicuro a Riga non ci attende una partita semplice. Ma soprattutto ho ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Italia dellamaschile è pronta per lacontro, prima gara della seconda fase di qualificazione aldiin programma nel 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12che scenderanno in campo a Riga (Lettonia) oggi pomeriggio, mercoledì 24 agosto, alle 17.30 (18.30 italiane): non farà parte del roster Amedeo Tessitori, che rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico. “Da Pinzolo – ha dichiarato Pozzecco – lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamoper motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno disputato un’ottima gara perdendo di pochi punti e di sicuro a Riga non ci attende una partita semplice. Ma soprattutto ho ...

