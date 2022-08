Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. Arrestato il noto politico Rojzman per aver criticato l’offensiva e le politiche scellerate dello zar (Di mercoledì 24 agosto 2022) Vladimir Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. È stato Arrestato l’ex sindaco di Ekaterinburg, Evgenij Rojzman, per “aver screditato l’esercito russo”, reato che prevede fino a 10 anni di carcere. Molto noto in Russia, il politico da tempo avversa le politiche dello zar e in particolare la scellerata invasione dell’Ucraina. Ma le sue dichiarazioni, fatte sia sui social che sui media, tanto più in un momento in cui l’esercito del Cremlino arranca, hanno convinto le autorità a fare un blitz nella sua abitazione per arrestarlo. Putin reprime i dissidenti Soltanto un mese fa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Vladimirlain. È statol’ex sindaco di Ekaterinburg, Evgenij, per “screditato l’esercito russo”, reato che prevede fino a 10 anni di carcere. Moltoin Russia, ilda tempo avversa lezar e in particolare la scellerata invasione dell’. Ma le sue dichiarazioni, fatte sia sui social che sui media, tanto più in un momento in cui l’esercito del Cremlino arranca, hanno convinto le autorità a fare un blitz nella sua abitazione per arrestarlo.Soltanto un mese fa ...

franca705 : RT @fcolarieti: Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. Arrestato il noto politico Rojzman per aver criticato l’offensiva… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. Arrestato il noto politico Rojzman per aver criticato l’offen… - Roberto02248702 : RT @LaNotiziaTweet: Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. Arrestato il noto politico Rojzman per aver criticato l’offen… - Raindog2704 : RT @fcolarieti: Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. Arrestato il noto politico Rojzman per aver criticato l’offensiva… - GabrielParker74 : RT @LaNotiziaTweet: Putin reprime i dissidenti e blinda la guerra in Ucraina. Arrestato il noto politico Rojzman per aver criticato l’offen… -