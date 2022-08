Puglia, maltempo: allerta fino a stasera per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 24 agosto 2022) allerta della Protezione civile per la Puglia. Possibili temporali nell’intero territorio regionale fino alle 20. Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta fino a stasera per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 agosto 2022)dellaper la. Possibilinell’intero territorio regionalealle 20. Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

