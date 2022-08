Puglia | bolletta elettrica di impresa | 309mila euro L’anno scorso 60mila Citato dal direttore del tgnorba per evidenziare la situazione drammatica che si prospetta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Stavolta, in qualche modo, è stato il giornalista, parzialmente protagonista della notizia. Nella sua rubrica all’interno delilEnzo Magistà ha riferito del titolare di un’con 150 dipendenti il quale, appunto a Magistà, ha fatto vedere ladella luce da pagare entro lunedì:. Per lo stesso periodo delaveva pagato sessantamila. A ciò va aggiunto il gas, la crisi generalizzata, eccetera eccetera. Una, evidenzia Magistà, che mette in difficoltà un intero sistema ed incombe un autunno che sida allarme rosso. L'articolodi ...

... Unioncamere e Agenzia Entrate), un albergo medio vedrà lievitare la spesa per la... Lo afferma Antonio Misiani , responsabile economico del Pd e candidato per il Senato a Milano e in. "...E' quanto denuncia Coldiretti, con ladel bimestre alle aziende agricole, agrituristiche e agroalimentari che fanno i conti con spese di energia, carburante, mangimi per l'... Caro bollette, 440mila famiglie in crisi in Puglia Quasi 5 miliardi di euro in più rispetto al 2019. È ciò che le imprese pugliesi dovranno pagare a causa degli aumenti dei costi di energia elettrica e gas. I numeri ...(Teleborsa) - A causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e del caro bollette sono a rischio chiusura 90mila imprese, circa il 10% del totale operante nel commercio, per complessivi 250mila posti..