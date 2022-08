Psg, Icardi pensa al Galatasaray: offerta ufficiale per il prestito, futuro in Turchia? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, un amore mai definitivamente sbocciato. Il centravanti argentino, in passato icona dell’Inter dopo la nota rottura, risulta fuori dal progetto tecnico dei francesi. L’attaccante, considerato un partente dall’allenatore Christophe Galtier, ha ricevuto diverse offerte da tutto il mondo, ma nessuna concretamente da squadre molto blasonate; Icardi sembrerebbe, come riportato dall’Equipe, non più disposto ad aspettare e sta valutando una particolare e interessante destinazione. Dopo aver tesserato Dries Mertens, infatti, il Galatasaray ha avanzato una proposta ufficiale al Psg per il prestito di Icardi; l’ambizione dei turchi è di formare una super coppia d’attacco con il belga e l’argentino protagonisti. L’ex numero 9 nerazzurro sta riflettendo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mauroe il Paris Saint-Germain, un amore mai definitivamente sbocciato. Il centravanti argentino, in passato icona dell’Inter dopo la nota rottura, risulta fuori dal progetto tecnico dei francesi. L’attaccante, considerato un partente dall’allenatore Christophe Galtier, ha ricevuto diverse offerte da tutto il mondo, ma nessuna concretamente da squadre molto blasonate;sembrerebbe, come riportato dall’Equipe, non più disposto ad aspettare e sta valutando una particolare e interessante destinazione. Dopo aver tesserato Dries Mertens, infatti, ilha avanzato una propostaal Psg per ildi; l’ambizione dei turchi è di formare una super coppia d’attacco con il belga e l’argentino protagonisti. L’ex numero 9 nerazzurro sta riflettendo ...

