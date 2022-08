Prurito e irritazioni cutanee senza motivo | Controlla subito la lavatrice | l’errore è proprio lì

Leggi su ck12

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Se percepisci unintenso e diffuso su tutto il corpo ma non trovi la causa, dai un’occhiata alla. Non ti accorgi, ma sbagli di grossoalle gambe (Pexels)Uno dei fastidi più grandi e inbili è quello del. Spesso e volentieri, è causato da agenti ben riconoscibili come punture di insetti o situazioni atmosferiche particolari, come l’aria particolarmente secca o l’acqua del mare, della doccia o della piscina troppo calda. Molto spesso la causa è infatti da ricercare nella poca idratazione della pelle, che quindi risulta squamosa e pruriginosa. C’è però una situazione in cui ilnon ha apparentemente alcuna causa. In questo caso, corri are lae i detersivi: ...