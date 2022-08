Prove di rinnovo tra Skriniar e l’Inter: le cifre (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo aver rifiutato le varie offerte del PSG e aver dichiarato, conseguentemente, lo slovacco incedibile, Zhang e la dirigenza nerazzurra avrebbero intenzione di rinnovare il contratto del classe ’95, quasi raddoppiando il suo stipendio, il quale oggi ammonta a 3,8 milioni di euro netti. Škriniar Inter rinnovo L’offerta contrattuale dei francesi, effettivamente, era tre volte superiore al suo attuale stipendio, ma Škriniar ha preferito attendere che la trattativa trovasse una fine, positiva o negativa che fosse e, alla fine, tutto è andato nel verso che tanti tifosi nerazzurri hanno sperato. Adesso l’obiettivo della squadra meneghina, come riportato dal Corriere dello Sport, è quello di blindare il giocatore con uno stipendio simile a quello di Martínez, Barella e Brozovi? (6 milioni, ndr), evitando, almeno per ora, nuove offerte per l’ex ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo aver rifiutato le varie offerte del PSG e aver dichiarato, conseguentemente, lo slovacco incedibile, Zhang e la dirigenza nerazzurra avrebbero intenzione di rinnovare il contratto del classe ’95, quasi raddoppiando il suo stipendio, il quale oggi ammonta a 3,8 milioni di euro netti. Škriniar InterL’offerta contrattuale dei francesi, effettivamente, era tre volte superiore al suo attuale stipendio, ma Škriniar ha preferito attendere che la trattativa trovasse una fine, positiva o negativa che fosse e, alla fine, tutto è andato nel verso che tanti tifosi nerazzurri hanno sperato. Adesso l’obiettivo della squadra meneghina, come riportato dal Corriere dello Sport, è quello di blindare il giocatore con uno stipendio simile a quello di Martínez, Barella e Brozovi? (6 milioni, ndr), evitando, almeno per ora, nuove offerte per l’ex ...

