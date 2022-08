Prolungare i benefici dell’estate su viso e corpo con la chirurgia estetica (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 24 agosto 2022 – Il periodo estivo, caratterizzato da vita all’aria aperta, sole e in generale uno stile di vita meno sedentario, porta spesso alcuni benefici dal punto di vista estetico: l’abbronzatura rende il viso più luminoso e il corpo appare più asciutto e tonico. Allo stesso tempo, però, la maggiore esposizione al sole può rendere più evidenti le rughe del volto e il fatto di scoprire il proprio corpo, al mare o in piscina, potrebbe mettere in luce alcuni piccoli difetti. Per questo motivo, il periodo post vacanze potrebbe essere indicato per pensare a qualche intervento o trattamento di chirurgia o medicina estetica, mirato a Prolungare gli effetti benefici dell’estate e al contempo a risolvere qualche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 24 agosto 2022 – Il periodo estivo, caratterizzato da vita all’aria aperta, sole e in generale uno stile di vita meno sedentario, porta spesso alcunidal punto di vista estetico: l’abbronzatura rende ilpiù luminoso e ilappare più asciutto e tonico. Allo stesso tempo, però, la maggiore esposizione al sole può rendere più evidenti le rughe del volto e il fatto di scoprire il proprio, al mare o in piscina, potrebbe mettere in luce alcuni piccoli difetti. Per questo motivo, il periodo post vacanze potrebbe essere indicato per pensare a qualche intervento o trattamento dio medicina, mirato agli effettie al contempo a risolvere qualche ...

