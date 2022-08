Presentata la nuova serie Odyssey di Samsung (Di mercoledì 24 agosto 2022) La nuova serie Odyssey di Samsung, incluso il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, insieme a Samsung Gaming Hub e piattaforma Smart offrono esperienze di intrattenimento next-gen L’azienda Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentato oggi a Gamescom 2022 la sua ultima gamma di monitor da gioco, tra cui l’innovativo Odyssey Ark e Odyssey G70B e G65B. Odyssey Ark, annunciato all’inizio del mese, è il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, con refresh rate di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GtG) e la nuovissima modalità Cockpit. In quest’articolo non mi soffermerò molto sull’Odyssey Ark, in quanto già ampiamente descritto (clicca qui per saperne di più) precedentemente. Ma ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladi, incluso il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, insieme aGaming Hub e piattaforma Smart offrono esperienze di intrattenimento next-gen L’aziendaElectronics Co., Ltd. ha presentato oggi a Gamescom 2022 la sua ultima gamma di monitor da gioco, tra cui l’innovativoArk eG70B e G65B.Ark, annunciato all’inizio del mese, è il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, con refresh rate di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GtG) e la nuovissima modalità Cockpit. In quest’articolo non mi soffermerò molto sull’Ark, in quanto già ampiamente descritto (clicca qui per saperne di più) precedentemente. Ma ...

