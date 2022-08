Pomodoro, Mutti: “Con shock siccità e boom bollette gas il settore è a rischio, agire subito” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Una ‘tempesta perfetta’, tra siccità e boom dei costi del gas in bolletta. E’ quella che stanno affrontando le aziende del settore della trasformazione e conservazione del Pomodoro, alle prese con una delle campagne di raccolta più difficili di sempre. E senza interventi di sostegno al settore sono a rischio sopravvivenza aziende e decine di migliaia di occupati del comparto dell’ ‘oro rosso’, uno dei simboli del made in Italy. E’ l’allarme che lancia, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Francesco Mutti, ad di Mutti spa, tra i leader del settore sul mercato italiano ed europeo. “In Italia siamo ancora a metà campagna -racconta Mutti- nella raccolta e trasformazione del Pomodoro. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Una ‘tempesta perfetta’, tradei costi del gas in bolletta. E’ quella che stanno affrontando le aziende deldella trasformazione e conservazione del, alle prese con una delle campagne di raccolta più difficili di sempre. E senza interventi di sostegno alsono asopravvivenza aziende e decine di migliaia di occupati del comparto dell’ ‘oro rosso’, uno dei simboli del made in Italy. E’ l’allarme che lancia, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Francesco, ad dispa, tra i leader delsul mercato italiano ed europeo. “In Italia siamo ancora a metà campagna -racconta- nella raccolta e trasformazione del. E’ ...

