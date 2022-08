Pnrr, pubblicato il bando da 1,5 miliardi per la creazione di parchi agrisolari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fiumicino – “È pubblicato sul sito del MiPAAF il bando inserito nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale”. Lo rende noto l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “L’obiettivo – prosegue Antonelli – è quello di rimuovere e smaltire i tetti esistenti, anche in amianto, e costruire nuovi tetti isolati, con pannelli fotovoltaici di nuova generazione capaci di gestire in maniera intelligente i flussi e gli accumulatori. Questo consentirà alle aziende di essere più efficienti, abbattendo allo stesso tempo i costi di produzione. La questione energetica, infatti, è centrale per tutti i comparti produttivi del paese”. “In questi giorni la stampa riporta notizie circa ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fiumicino – “Èsul sito del MiPAAF ilinserito nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale”. Lo rende noto l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “L’obiettivo – prosegue Antonelli – è quello di rimuovere e smaltire i tetti esistenti, anche in amianto, e costruire nuovi tetti isolati, con pannelli fotovoltaici di nuova generazione capaci di gestire in maniera intelligente i flussi e gli accumulatori. Questo consentirà alle aziende di essere più efficienti, abbattendo allo stesso tempo i costi di produzione. La questione energetica, infatti, è centrale per tutti i comparti produttivi del paese”. “In questi giorni la stampa riporta notizie circa ...

