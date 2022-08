Perquisizione in Florida, Trump adesso fa causa all’Fbi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Donald Trump e l’Fbi proseguono la loro guerra, come riporta l’Ansa. Un conflitto che probabilmente durerà fino alle elezioni di medio termine e forse proseguirà perfino fino al 2024. Trump fa causa all’Fbi Trump fa ora causa all’Fbi e al governo americano per la Perquisizione della sua casa a Mar-a-Lago, dove sarebbero stati recuperati circa 300 documenti classificati. Lo fa tramite una mozione presentata al Southern District della Florida. In essa, chiede la nomina di uno special master per esaminare le carte sottratte dagli agenti federali nella sua villa. Documento diretto al giudice Aileen Cannon, dove si denuncia che il blitz è stato mosso da motivi politici: “Alla politica non può essere consentito di avere un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Donalde l’Fbi proseguono la loro guerra, come riporta l’Ansa. Un conflitto che probabilmente durerà fino alle elezioni di medio termine e forse proseguirà perfino fino al 2024.fafa orae al governo americano per ladella sua casa a Mar-a-Lago, dove sarebbero stati recuperati circa 300 documenti classificati. Lo fa tramite una mozione presentata al Southern District della. In essa, chiede la nomina di uno special master per esaminare le carte sottratte dagli agenti federali nella sua villa. Documento diretto al giudice Aileen Cannon, dove si denuncia che il blitz è stato mosso da motivi politici: “Alla politica non può essere consentito di avere un ...

