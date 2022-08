Perché l’Italia è la n.1 dello sport: genetica, le radici dei Romani e del Medioevo, estro e territorio (Di mercoledì 24 agosto 2022) La combo estiva Roma – Monaco di Baviera, trionfale per i colori italiani, ha certificato per l’ennesima volta una garanzia che ormai da oltre cento anni caratterizza il Bel Paese: pochissime nazioni al mondo (le altre tutte con una popolazione maggiore rispetto alla nostra, va detto…) possono contare in ambito sportivo su un eclettismo, una poliedricità vincente superiore a quella italica. Almanacchi e albi d’oro ci ricordano che eccelliamo quando nuotiamo, corriamo, pedaliamo, saltiamo, combattiamo, sciamo, remiamo, pagaiamo, solleviamo bilancieri, volteggiamo nell’aria o sul ghiaccio; siamo ottimi marciatori, tiratori, schermidori, tuffatori, bocciatori, pattinatori, piloti e costruttori dei bolidi loro necessari, bravi dunque quando c’è da essere veloci, agili, ma anche forti o estremamente precisi. Sappiamo governare le acque e le nevi, giocandocela alla pari da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) La combo estiva Roma – Monaco di Baviera, trionfale per i colori italiani, ha certificato per l’ennesima volta una garanzia che ormai da oltre cento anni caratterizza il Bel Paese: pochissime nazioni al mondo (le altre tutte con una popolazione maggiore rispetto alla nostra, va detto…) possono contare in ambitoivo su un eclettismo, una poliedricità vincente superiore a quella italica. Almanacchi e albi d’oro ci ricordano che eccelliamo quando nuotiamo, corriamo, pedaliamo, saltiamo, combattiamo, sciamo, remiamo, pagaiamo, solleviamo bilancieri, volteggiamo nell’aria o sul ghiaccio; siamo ottimi marciatori, tiratori, schermidori, tuffatori, bocciatori, pattinatori, piloti e costruttori dei bolidi loro necessari, bravi dunque quando c’è da essere veloci, agili, ma anche forti o estremamente precisi. Sappiamo governare le acque e le nevi, giocandocela alla pari da ...

