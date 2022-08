Perché è complicato che Tremonti diventi di nuovo ministro (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Dicono che Luigi Tremonti sarà il prossimo ministro dell’Economia. Dicono, ma non sarà così semplice…” Ascolta il podcast di Alessandro Sallusti del 24 agosto 2022. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/As-Np-24-Ago-1.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Dicono che Luigisarà il prossimodell’Economia. Dicono, ma non sarà così semplice…” Ascolta il podcast di Alessandro Sallusti del 24 agosto 2022. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/As-Np-24-Ago-1.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro.

NicolaPorro : La rivelazione di #Sallusti: '#Tremonti ministro? Un giorno #Berlusconi mi telefonò e mi disse...' ?? - VercesiErnesto : RT @NicolaPorro: La rivelazione di #Sallusti: '#Tremonti ministro? Un giorno #Berlusconi mi telefonò e mi disse...' ?? - LadrilloColonel : RT @ArditoAD14: Dovete imparare entro il 25 settembre a farle correttamente. Non dico il littorio perché è più complicato, ma almeno la sva… - ArditoAD14 : Dovete imparare entro il 25 settembre a farle correttamente. Non dico il littorio perché è più complicato, ma almen… - Europeo91785337 : @antonellocapor2 Neanche Conte si salva perchè avrebbe dovuto esultare e non dispiacersi non tanto per non essere s… -