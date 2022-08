Per Draghi l’amicizia tra Italia e Ucraina si è rafforzata dopo la brutale invasione della Russia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pubblichiamo il videomessaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della Festa nazionale Ucraina Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale. l’amicizia tra Italia e Ucraina è forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi. L’Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall’inizio del conflitto, gli Italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pubblichiamo il videomessaggio del presidente del Consiglio Marioin occasioneFesta nazionaleVi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale.traè forte e si èulteriormentelada parte. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi. L’è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall’inizio del conflitto, glini hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle ...

