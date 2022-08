Dome689 : RT @webecodibergamo: La situazione. - webecodibergamo : La situazione. - Giggino84538696 : @gparagone Intanto, la posta italiana, approfittando di questa cosidetta 'vacatio' governativa, sua sponte, s'è rif… -

L'Eco di Bergamo

Quindi, al massimo ci sarà qualcheallecon la legge di bilancio 2023. La proroga di Opzione Donna e Ape Sociale. Ma niente di più. Anche Quota 41, come propone la Lega, richiede ...Tutto aumenta, proprio tutto; ferme, bloccate, solo buste paga e, quando ti va bene e ... L'annunciatoal menù come primo atto di trasparenza. La margherita del Funky Gallo lievita (ma ... Pensioni, il ritocco anticipato vale 5,5 milioni al mese. «Bruciato dall'inflazione» Tanto vale la rivalutazione prevista dal governo a ottobre. I sindacati: «Positivo, ma rimarrà ben poco. Servono interventi strutturali». È sempre meglio che niente, ma non è un intervento risolutivo.Le pensioni anticipate nel 2023 tra vecchie e nuove misure e come potrebbe essere la nuova previdenza l’anno venturo ...