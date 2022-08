Pensioni anticipate, parla Ghiselli: Rottamazione cartelle, quota 41, uscita a 64 anni (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questi giorni su La Repubblica é uscita un’interessante intervista rilasciata da il neo Presidente Civ Inps, Roberto Ghiselli, parlando del filo rosso che lega la Rottamazione delle cartelle fiscali e la sostenibilità dell’Inps, perché, spiega, nessuno ne parla mai ma i condoni danneggiano anche la previdenza. Il Bilancio dell’Inps non é a rischio per ora, perché la spesa previdenziale é cresciuta dell’1.2% in modo fisiologico, legata all’inflazione, il bilancio é solido, ma se ci fosse un condono tombale salterebbe il sistema, le Pensioni in essere rischierebbero un taglio. Poi la discussione si sposta anche su quota 41, che molti partiti stanno usando come cavallo di battaglia per le prossime elezioni, e l’uscita flessibile ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questi giorni su La Repubblica éun’interessante intervista rilasciata da il neo Presidente Civ Inps, Robertondo del filo rosso che lega ladellefiscali e la sostenibilità dell’Inps, perché, spiega, nessuno nemai ma i condoni danneggiano anche la previdenza. Il Bilancio dell’Inps non é a rischio per ora, perché la spesa previdenziale é cresciuta dell’1.2% in modo fisiologico, legata all’inflazione, il bilancio é solido, ma se ci fosse un condono tombale salterebbe il sistema, lein essere rischierebbero un taglio. Poi la discussione si sposta anche su41, che molti partiti stanno usando come cavallo di battaglia per le prossime elezioni, e l’flessibile ...

Emmezeta2_0 : RT @LaBiaBi11: Se le “mamme lavoratrici” votano sti mentecatti per le promesse di pensione e uscite anticipate. Poi non si lamentino se n… - Marta_Sabatino : Ripetete dopo di me: i figli non sono delle mamme. non vogliamo pensioni anticipate, vogliamo parità salariale e un… - 0Cicerone : RT @L_Economia: Pensioni anticipate, il cerchio si stringe: Quota 102 terminerà la sua breve vita a fine anno - L_Economia : Pensioni anticipate, il cerchio si stringe: Quota 102 terminerà la sua breve vita a fine anno - alesscris : @enzinoze Il somaro era indirizzato a chi ha proposto pensioni anticipate alle donne con figli.... -