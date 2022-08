“Pensavano che sarei morto”: il dramma da brividi del rapper (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Pensavano che sarei morto”: il famoso rapper racconta il dramma vissuto quando credevano che non ce l’avrebbe fatta. Il famosissimo rapper ha raccontato cos’è successo durante il suo ricovero in ospedale, avvenuto un anno fa. In un’intervista ha spiegato che i medici Pensavano che sarebbe morto. Dice che in quel periodo a causa delle restrizioni dovute L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 agosto 2022) “che”: il famosoracconta ilvissuto quando credevano che non ce l’avrebbe fatta. Il famosissimoha raccontato cos’è successo durante il suo ricovero in ospedale, avvenuto un anno fa. In un’intervista ha spiegato che i mediciche sarebbe. Dice che in quel periodo a causa delle restrizioni dovute L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Marcozanni86 : Ma davvero pensavano che l'operazione di #DiMaio non fosse esclusivamente finalizzata ad assicurare a lui altri 5 a… - NicolaMorra63 : Alla fine la vecchia balena bianca riemerge dopo aver fatto fuori tutti i gonzi che pensavano di poterla far fuori.… - Boudicag222 : RT @Menanni1: @G87957225 @RFeragalli @tdrclaudio Avevano le orecchie aperte e pensavano ai buoni con la bandierina UE che promuovono aborto… - NAYEMBBY : @holisticwho il modo in cui nessuno faceva storie quando pensavano che namjoon fosse gay e avesse lo zito ?? - Truth_W_ : RT @ChanceGardiner: Dott. James E. Olsson: Pensavano di poterci spaventare. Ma non avevamo paura. Abbiamo solo riso di loro. Perché siamo e… -