Roma - Se esiste un lato positivo negli episodi sfortunati, la Roma può cercarlo dentro a Lorenzo Pellegrini : l'infortunio di Zaniolo , pesante da digerire anche se non doloroso come quello di ...

Pellegrini, quanto incanta il cuore della Roma ... a Torino contro la Juventus, Mourinho è orientato ad aumentare il livello muscolare del centrocampo, concedendo la prima da titolare al pupillo Matic di fianco a Cristante, con Pellegrini a danzare ... Pellegrini, quanto incanta il cuore della Roma Per Mourinho il capitano è centrale e non ne fa mistero. Con la Juve tornerà avanzato, ma facendo il doppio ruolo ...