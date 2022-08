Pedaggio supplementare al Brennero e obbligo di prenotazione per tutti i veicoli industriali?

TrasportoEuropa

E' 'ripartita', e a tutta velocità, la richiesta di istituire un "di corridoio", ovvero unper i veicoli che transitano sull'asse del Brennero in Alto Adige, Tirolo austriaco e Baviera . A chiederlo sono stati i rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano per l'...COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO) - Che le Dolomiti fossero care lo si sapeva già. Ma poche volte il ragionamento si sofferma sul costodell'andare in montagna. Quasi undolomitico cui si incorre quando si corre troppo. Stiamo parlando degli autovelox , posizionati spesso lungo rettilinei e talvolta vicino ai ... Trasporto Europa Baviera, Tirolo austriaco e Alto Adige tornano a chiedere un pedaggio supplementare per i veicoli industriali che transitano sull’asse del Brennero con una lettera alla Commissione Europea.