Pavarotti canta il Requiem di Verdi diretto da Abbado | questa sera lo storico concerto alle 21 15 su Rai 5

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel giorno in cui il nome di Lucianoapparirà tra le stelle dalla mitica "Walk of Fame" di Hollywood", Rai Cultura celebra il grande tenore proponendo la copia restaurata della sua storica ...

Registrato nel 1970 nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, a Roma, il Requiem verdiano vede tra i protagonisti, oltre a, Renata Scotto, Marilyn Horne, Nicolai Ghiaurov, l'Orchestra ...Ai giornalisti che gli chiedono: ' Che caratteristuiche ha ' Risponde: 'bene, non vi basta! ... Nel 1992 debutta al Metropolitan di New Jork in sostitizione di Lucianodi cui molti ...Luciano Pavarotti verrà insignito della stella nella celebre "Walk of Fame" di Hollywood, e la Rai lo omaggia con la messa in onda dello storico concerto diretto da Claudio Abbado.Il 24 agosto il tenore sarà celebrato a Los Angeles con una stella sulla Walk of Fame. L'intervista alla figlia ...