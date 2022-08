Paura a bordo, treno in panne: passeggeri bloccati per 5 ore sotto il tunnel della Manica (video) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un guasto al treno, passeggeri bloccati per ore sotto il tunnel della Manica. E infine l’evacuazione del convoglio e il trasferimento dei viaggiatori a un altro mezzo ferroviario sostitutivo attraverso un tunnel d’emergenza. Sembra la trama di un film ad alta tensione e invece è quanto realmente accaduto ieri a decine di persone rimaste intrappolate nel traforo sottomarino lungo oltre 50 km, che unisce il comune del Regno Unito di Cheriton nel Kent a quello francese di Coquelles, vicino a Calais, passando sotto il fondo del Canale della Manica. Guasto al treno: passeggeri bloccati per ore nel tunnel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un guasto alper oreil. E infine l’evacuazione del convoglio e il trasferimento dei viaggiatori a un altro mezzo ferroviario sostitutivo attraverso und’emergenza. Sembra la trama di un film ad alta tensione e invece è quanto realmente accaduto ieri a decine di persone rimaste intrappolate nel traforomarino lungo oltre 50 km, che unisce il comune del Regno Unito di Cheriton nel Kent a quello francese di Coquelles, vicino a Calais, passandoil fondo del Canale. Guasto alper ore nel...

SecolodItalia1 : Paura a bordo, treno in panne: passeggeri bloccati per 5 ore sotto il tunnel della Manica (video)… - LuigiPortioli : @gaetpoli12 Lo so… ho capito. La situazione è grave… dobbiamo guardare in casa nostra e risolvere i problemi, alla… - CrestaLaila : Inseguono a bordo di uno scooter un capriolo terrorizzato e postano video su Instagram - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Attualità #marjonio #yatch Yacht affondato nel Mar Ionio: paura per i 9 passeggeri a bordo - EmilioBerettaF1 : Quelli che si tuffano dai trampolini dovrebbero già avere un medaglia solo perché riescono a mettersi in verticale… -