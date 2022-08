Pasquale D’Acunzi | “Per una settimana di lavoro una bolletta del gas di 258mila euro”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 24 agosto 2022) di Monica De Santis Dopo l’allarme lanciato da Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV, in merito al comparto del pomodoro da industria, che è letteralmente in ginocchio a causa dei costi di produzione del tutto fuori controllo ora sull’argomento interviene anche, titolare dell’azienda f.lliche produttore di pomodoro da industria… “Il problema diversamente dagli anni addietro, un aumento dei costi generalizzato. Non c’è nessun elemento di costo per noi che è uguale al 2021. E’ aumentato il contenitore vuoto, un aumento del 60-65% rispetto allo scorso anno. E’ aumentato il trasporto sia del prodotto finito che fresco, perché è aumentato il prezzo del gasolio.?Sono aumentati i costi dei cartoni, etichette, plastica, vetro, cioè tutto quello che serve per realizzare il nostro prodotto”: A questi ...