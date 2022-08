Partita del Cuore a Monza il 7 settembre: presenti Totti e Batistuta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Monza rende noto che “il 7 settembre 2022 alle ore 21.15 all’U-Power Stadium di Monza si giocherà La Partita del Cuore tra Nazionale Cantanti Vs Charity Team 45527?. Definiti, quindi, luogo, orario e location dell’ormai classico appuntamento calcistico che vedrà in scena diverse stelle dello sport e dello spettacolo confrontarsi per raccogliere fondi a sostegno della Cooperativa sociale La Meridiana, realtà monzese che nei suoi 46 anni di vita ha realizzato numerosi progetti e servizi a sostegno dell’anzianità fragile (tra questi ‘Il Paese Ritrovato’, primo villaggio in Italia che ospita 64 persone con diagnosi di demenza e Alzheimer e la RSD San Pietro, unica struttura in Italia che accoglie 71 malati di SLA, in Stato Vegetativo e Hospice) e al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilrende noto che “il 72022 alle ore 21.15 all’U-Power Stadium disi giocherà Ladeltra Nazionale Cantanti Vs Charity Team 45527?. Definiti, quindi, luogo, orario e location dell’ormai classico appuntamento calcistico che vedrà in scena diverse stelle dello sport e dello spettacolo confrontarsi per raccogliere fondi a sostegno della Cooperativa sociale La Meridiana, realtà monzese che nei suoi 46 anni di vita ha realizzato numerosi progetti e servizi a sostegno dell’anzianità fragile (tra questi ‘Il Paese Ritrovato’, primo villaggio in Italia che ospita 64 persone con diagnosi di demenza e Alzheimer e la RSD San Pietro, unica struttura in Italia che accoglie 71 malati di SLA, in Stato Vegetativo e Hospice) e al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura ...

sscnapoli : ?? Domani, a partire dalle 17:50, segui in diretta sulla nostra pagina Facebook l’amichevole Napoli-Juve Stabia. ??… - gippu1 : #SampdoriaJuventus 0-0, una partita in cui la parola 'abisso' identifica non solo il direttore di gara ma anche il… - gippu1 : Dopo un anno e mezzo la #Juventus torna a vincere una partita di serie A con oltre due gol di scarto: non succedeva… - michael34575730 : @Meeeeeeeeky @theMilanZone_ è lo stesso che in inter empoli 2022 convalida il gol del 2-2 dell'inter dopo che barel… - infoitinterno : Meteo Lazio-Inter: le previsioni del tempo in vista della partita di Roma -