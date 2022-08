Panettiere ucciso: eseguita l’autopsia, attesa per l’esame del dna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Serviranno ulteriori accertamenti scientifici per poter effettuare il riconoscimento della salma di Ciro Palmieri, il Panettiere 43enne ucciso a Giffoni Valle Piana (Salerno). In giornata, infatti, è stata effettuata l’autopsia presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia ma i medici legali (Gabriele Casaburi incaricato dalla Procura di Salerno, Giovanni Zotti per la parte offesa e Luigi Mastrangelo per i tre indagati) si sono ritrovati di fronte ad una salma in avanzatissimo stato di decomposizione e, quindi, non più riconoscibile. Al termine dell’esame irripetibile, dunque, non è stato possibile liberare il corpo per consentire ai familiari di Palmieri di celebrare i funerali. Si dovrà attendere prima l’esito dell’esame del Dna che sarà effettuato dal Ris di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Serviranno ulteriori accertamenti scientifici per poter effettuare il riconoscimento della salma di Ciro Palmieri, il43ennea Giffoni Valle Piana (Salerno). In giornata, infatti, è stata effettuatapresso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia ma i medici legali (Gabriele Casaburi incaricato dalla Procura di Salerno, Giovanni Zotti per la parte offesa e Luigi Mastrangelo per i tre indagati) si sono ritrovati di fronte ad una salma in avanzatissimo stato di decomposizione e, quindi, non più riconoscibile. Al termine delirripetibile, dunque, non è stato possibile liberare il corpo per consentire ai familiari di Palmieri di celebrare i funerali. Si dovrà attendere prima l’esito deldel Dna che sarà effettuato dal Ris di ...

