Pallavolo | De Giorgi carica gli azzurri | ' ai Mondiali senza porci limiti'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - "Penso innanzitutto che non dobbiamodei grandi. Questo è un gruppo nuovo, c'è stato un bel cambio generazionale che ci fa ben sperare, perché l'anno scorso con l'Europeo abbiamo fatto in poco tempo qualcosa di straordinario: è un segnale che la strada intrapresa è corretta. La sfida adesso è rimanere ad alto livello, sapendo che ci sono avversarie molto quotate". Così il ct dell'Italvolley Ferdinando Dea pochi giorni dall'esordio mondiale contro il Canada in programma sabato sera. "Le finali sono un momento di crescita per noi -prosegue l'allenatore salentino ai microfoni di Sky Sport-. In Nations League, nelle gare contro Francia e Polonia, abbiamo trovato due squadre molto forti che ci hanno messo in difficoltà, che ci hanno fatto vedere alcuni aspetti in cui dobbiamo migliorare, ...