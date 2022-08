Pallanuoto, Settebello a Spalato per gli Europei. Campagna: “Abbiamo bisogno di giocare” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Settebello di Alessandro Campagna è pronto per partire per Spalato dove prenderà parte dal 29 agosto al 10 settembre ai campionati Europei. L’Italia, inserita nel gruppo A, debutterà lunedì alle 15.30 contro la Slovacchia; poi mercoledì 31, alle 17.00, sfiderà la Georgia; e chiuderà la prima fase venerdì 2 settembre, alle 19.00, contro il Montenegro. “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa – le parole del ct Campagna – Adesso Abbiamo bisogno di giocare, per rifinire le cose positive che Abbiamo sviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori. Debuttiamo con la Slovacchia e poi affronteremo la Georgia avversario ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildi Alessandroè pronto per partire perdove prenderà parte dal 29 agosto al 10 settembre ai campionati. L’Italia, inserita nel gruppo A, debutterà lunedì alle 15.30 contro la Slovacchia; poi mercoledì 31, alle 17.00, sfiderà la Georgia; e chiuderà la prima fase venerdì 2 settembre, alle 19.00, contro il Montenegro. “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa – le parole del ct– Adessodi, per rifinire le cose positive chesviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori. Debuttiamo con la Slovacchia e poi affronteremo la Georgia avversario ...

