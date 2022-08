Ostia, agenzia di viaggi prende i soldi ma non fa le prenotazioni: centinaia di clienti (infuriati) restano senza vacanze (Di mercoledì 24 agosto 2022) Erano già con la valigia pronta. Mancava solo il voucher, che avrebbe permesso di imbarcarsi. Chi per una crociera, chi per un volo. Chi semplicemente per poter accedere al check-in di un hotel. Ma la vacanza tanto sognata, e già pagata da tempo, è diventata un orribile risveglio. Anzi, un incubo. Da trascorrere a Ostia. Più precisamente davanti alle serrande chiuse dell’agenzia viaggi dove i clienti avevano prenotato. Decine e decine di persone che si sono ritrovate alla vigilia della partenza senza i biglietti e, quindi, senza più la possibilità di partire. E senza la possibilità di interfacciarsi con chi aveva preso i loro soldi. Il titolare dell’agenzia, situata a Ostia Ponente, ha infatti tirato giù le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Erano già con la valigia pronta. Mancava solo il voucher, che avrebbe permesso di imbarcarsi. Chi per una crociera, chi per un volo. Chi semplicemente per poter accedere al check-in di un hotel. Ma la vacanza tanto sognata, e già pagata da tempo, è diventata un orribile risveglio. Anzi, un incubo. Da trascorrere a. Più precisamente davanti alle serrande chiuse dell’dove iavevano prenotato. Decine e decine di persone che si sono ritrovate alla vigilia della partenzai biglietti e, quindi,più la possibilità di partire. Ela possibilità di interfacciarsi con chi aveva preso i loro. Il titolare dell’, situata aPonente, ha infatti tirato giù le ...

