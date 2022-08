Oroscopo Settembre | Pesci

Leggi su lifeandpeople

2o febbraio – 20 marzo Siete profondi, immensi, imperscrutabili come il mare. Vi piace trasformarvi continuamente, essere sempre qualcosa di diverso da quello che eravate. Perché per voi la vita è un divenire senza fine e ciò che è ripetitivo vi annoia. Con Marte e Venere ostili proprio la noia può venirvi a trovare insieme all'irrequietudine e alla fastidiosa sensazione che niente è come dovrebbe essere. Ci sono giorni in cui sarete particolarmente nervosi, meglio non sistemare appuntamenti importanti il 3, il 4, il 16, il 17, il 24 e il 25. Potete però sempre contare sul vostro fascino. Vi basta un sussurro per incantare e sedurre.