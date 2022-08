Oroscopo di Paolo Fox di Giovedì 25 Agosto 2022 | Vergine suscettibile

Leggi su zon

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’diFox per oggi,25Ariete Oggi siete un po’ in calo dal punto di vista emotivo, rimandate a domani le discussioni con il partner. Sul lavoro vi sentite particolarmente stanchi. Toro Buone notizie in amore, Venere è dalla vostra parte, vivrete una giornata da favola con il vostro partner. Non è, invece, il momento di pensare al lavoro concedetevi un meritato riposo. Gemelli L’amore si annuncia turbolento in questa giornata, meglio stare un po’ da soli. Anzi, magari concentratevi nel lavoro perché ci sono per voi ottime prospettive di guadagno. Cancro Oggi cercate di stare un po’ attenti. Se siete in coppia la giornata si annuncia turbolenta. Per il lavoro ancora qualche giorno e potreste avere occasioni da non perdere. Leone E’ il vostro momento. State ...